МИД Ирана: "Израиль мешает созданию Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "Израиль является единственным препятствием для создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия".

Как сообщает РИА Новости, это заявление Аракчи сделал на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни.

В субботу, 19 апреля, второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме.