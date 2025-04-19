МИД Ирана: "Израиль мешает созданию Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия"
время публикации: 19 апреля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 14:33
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "Израиль является единственным препятствием для создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия".
Как сообщает РИА Новости, это заявление Аракчи сделал на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни.
В субботу, 19 апреля, второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме.
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