Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие"

Российский президент Владимир Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи.

"РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил российский президент.

"Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", – говорится в сообщении Кремля.

Украинские власти пока не прокомментировали российскую инициативу.

Путин также сказал, что "приветствует усилия США по мирному урегулированию".