Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие"
время публикации: 19 апреля 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 17:05
Российский президент Владимир Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи.
"РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил российский президент.
"Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", – говорится в сообщении Кремля.
Украинские власти пока не прокомментировали российскую инициативу.
Путин также сказал, что "приветствует усилия США по мирному урегулированию".