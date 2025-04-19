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Мир

Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие"

Война в Украине
Война в России
Владимир Путин
время публикации: 19 апреля 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 17:05
Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие"
Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Российский президент Владимир Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи.

"РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева", – заявил российский президент.

"Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля", – говорится в сообщении Кремля.

Украинские власти пока не прокомментировали российскую инициативу.

Путин также сказал, что "приветствует усилия США по мирному урегулированию".

Мир
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