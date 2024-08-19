Фонд Джорджа Клуни признан в России нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность созданного актером Джорджем Клуни американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice – "Фонда Клуни за справедливость".

"Фонд поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций", – говорится в заявлении прокуратуры.

Фонд был создан актером Джорджем Клуни и его супругой, британским юристом ливанского происхождения Амаль Клуни. Он представляет юридическую поддержку тем, кто пострадал от нарушения прав человека. Отделения фонда действуют в 40 странах мира.