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Фонд Джорджа Клуни признан в России нежелательной организацией

время публикации: 19 августа 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 09:17
Фонд Джорджа Клуни признан в России нежелательной организацией
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность созданного актером Джорджем Клуни американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice – "Фонда Клуни за справедливость".

"Фонд поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций", – говорится в заявлении прокуратуры.

Фонд был создан актером Джорджем Клуни и его супругой, британским юристом ливанского происхождения Амаль Клуни. Он представляет юридическую поддержку тем, кто пострадал от нарушения прав человека. Отделения фонда действуют в 40 странах мира.

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