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Супруга Джорджа Клуни стала одним из экспертов, выдвинувших в МУС обвинения против Нетаниягу

время публикации: 21 мая 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 11:24
Супруга Джорджа Клуни стала одним из экспертов, выдвинувших в МУС обвинения против Нетаниягу
Alberto Pezzali/Invision/AP

Британский адвокат ливанского происхождения Амаль Клуни, супруга актера Джорджа Клуни, сыграла ключевую роль в подготовке запроса главного прокурора Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильских политиков и главарей террористической группировки ХАМАС.

"Более четырех месяцев назад прокурор МУС обратился ко мне за помощью в оценке подозрений в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Израиле и Газе. Я согласилась присоединиться к международной группе экспертов, занимающимся этим вопросом", – цитирует заявление Клуни британская газета The Guardian.

Она отметила, что эксперты пришли к единогласному решению: "Деяния, совершенные в Палестине, а также совершенные палестинцами, подпадают под юрисдикцию суда. Есть основания полагать, что лидеры ХАМАСа Яхья Синуар, Мухаммад Дэйф и Исмаил Ханийя совершили военные преступления и преступления против человечности", – продолжает Клуни. В военных преступлениях и преступлениях против человечности она обвинила и Нетаниягу с Галантом.

Амаль входит в число ведущих в мире экспертов в области прав человека и вместе с супругом создала "Фонд справедливости Клуни", занимающийся борьбой с их нарушением. Она представляла жертв "Исламского государства" на процессах, где ИГ признали виновной в геноциде.

Напомним: главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан сообщил, что запросил выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара, главы политбюро группировки Исмаила Ханийи и руководителя военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.

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