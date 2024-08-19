Миллиардер Майкл Линч пропал без вести при крушении суперъяхты у берегов Сицилии

Глава спасательной службы Сицилии Сальваторе Кочина сообщил, что среди пропавших без вести при крушении суперъяхты Bayesian – британский предприниматель Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна Линч и шеф Рикардо Томас. Одна из спасенных – супруга бизнесмена Анджела Бакарес.

"Они просто оказались в неправильном месте в неправильное время", – отметил Кочина, добавив, что спасательные работы будут продолжены и ночью – необходимое для этого оборудование доставлено из Рима.

Яхта была перевернута сильным шквалом. По словам очевидцев, ветер сломал ее мачту, после чего судно потеряло остойчивость. По официальным данным, один человек погиб, шестеро пропали без вести и 15 были спасены. Личность погибшего установлена, это яхтенный кок.

Линча, состояние которого оценивается 1,1 миллиарда долларов, называли "британским Биллом Гейтсом". Сын пожарного и медсестры, получивший докторскую степень Кембриджского университета, стал сооснователем компании по разработке программного обеспечения Autonomy.

Бизнесмен – кавалер Ордена Британской империи за достижения в коммерческой сфере. В 2023 году американский суд присяжных снял с него обвинения в мошенничестве, связанные с процедурой продажи его компании технологическому гиганту Hewlett-Packard.