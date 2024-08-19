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Маск о видео Кадырова: "Только дебилы могут поверить, что я подарил Cybertruck русскому генералу"

время публикации: 19 августа 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 10:53
Маск о видео Кадырова: "Только дебилы могут поверить, что я подарил Cybertruck русскому генералу"
AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Предприниматель Илон Маск опроверг заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, согласно которому он подарил Кадырову производимый компанией Tesla электромобиль Cybertruck.

"Вы серьезно такие дебилы, что можете поверить, будто я подарил Cybertruck русскому генералу? Еще один пример, демонстрирующий ложь традиционных СМИ" – цитирует его Politico.

В субботу, 17 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем тг-канале видео, демонстрирующее его за рулем транспортного средства, похожего на Cybertruck компании Tesla. При этом на автомобиле установлен пулемет.

"Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное", – говорится в сопровождающем ролик тексте.

Кадыров заявляет, что автомобиль будет направлен в "зону СВО", называет Cybertruck одним из лучших автомобилей в мире и приглашает Маска в Грозный. "И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", – добавляет Кадыров.

Как данное транспортное средство попало в Чечню, неизвестно. Ранее Кадыров уже утверждал, что Маск якобы "подарил" ему Cybertruck. Эти утверждения опровергались Маском.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 августа 2024

Кадыров опубликовал видео в "Cybertruck с пулеметом" и поблагодарил Маска