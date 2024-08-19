Маск о видео Кадырова: "Только дебилы могут поверить, что я подарил Cybertruck русскому генералу"
Предприниматель Илон Маск опроверг заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, согласно которому он подарил Кадырову производимый компанией Tesla электромобиль Cybertruck.
"Вы серьезно такие дебилы, что можете поверить, будто я подарил Cybertruck русскому генералу? Еще один пример, демонстрирующий ложь традиционных СМИ" – цитирует его Politico.
В субботу, 17 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем тг-канале видео, демонстрирующее его за рулем транспортного средства, похожего на Cybertruck компании Tesla. При этом на автомобиле установлен пулемет.
"Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное", – говорится в сопровождающем ролик тексте.
Кадыров заявляет, что автомобиль будет направлен в "зону СВО", называет Cybertruck одним из лучших автомобилей в мире и приглашает Маска в Грозный. "И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", – добавляет Кадыров.
Как данное транспортное средство попало в Чечню, неизвестно. Ранее Кадыров уже утверждал, что Маск якобы "подарил" ему Cybertruck. Эти утверждения опровергались Маском.