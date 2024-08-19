Шотландские националисты отстранили депутата, заявившего, что Израиль не совершает геноцид в Газе

Член парламента Шотландии от Шотландской национальной партии (SNP) Джон Мейсон был исключен из партийной фракции после публикации в социальной сети X заявления о том, что действия Израиля в секторе Газы не являются геноцидом.

Несмотря на отстранение, Мейсон заявил, что в полной мере отвечает за свои слова. "Когда мы смотрим на другие исторические примеры геноцида, это ничего общего не имеет с тем, что происходит в Газе. И если бы Израиль хотел совершить геноцид, то, к сожалению, они могли бы убить гораздо больше людей", - заявил политик – "Мы должны помнить, что именно Иран и ХАМАС заявили о своем желании стереть Израиль с карты мира... это больше похоже на намерение совершить геноцид, чем что-либо сказанное или сделанное Израилем".

Комментируя решение однопартийцев он также добавил, что "иногда нужно поступать правильно и просто принимать последствия".

Мейсон также отметил, что евреи в Шотландии не чувствуют себя в безопасности, и призвал к более нейтральной позиции: "Я бы хотел видеть Шотландию, Великобританию, действующими больше как миротворцы, а не подбадривающими какую-либо из сторон".

Министр финансов Шотландии Иван Макки назвал комментарии Мейсона оскорбительными и не соответствующими ценностям SNP. Отстраненному депутату также рекомендовали заняться самообразованием и ознакомиться с определением геноцида в хартии ООН.

Вскоре после этого министр по делам конституции, внешних связей и культуры в правительстве Шотландии Ангус Робертсон заявил, что правительство Шотландии прекращает любые контакты с правительством Израиля и с его официальными представителями.