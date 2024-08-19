Британский дипломат подал в отставку из-за поставок оружия Израилю

Сотрудник британского посольства в Дублине Марк Смит уволился с дипломатической службы в знак протеста против поставок оружия Израилю. В направленном сотрудникам министерства иностранных дел письме он заявляет, что МИД Великобритании причастен к военным преступлениям.

Смит занимал в посольстве пост второго секретаря и специализировался на контртеррористической деятельности, сообщает "Аль-Арабия". Он пишет, что обратился к министру иностранных дел с призывом пересмотреть британскую политику в отношении сектора Газы.

"Каждый день приносит четкие и не оставляющие сомнений примеры военных преступлений и нарушений международного права, творимых государством Израиль. Однако МИД игнорирует вопросы, касающиеся законности поставок вооружений", – утверждает дипломат.

Добавим, что Дэвид Лэмми, занимающий пост министра иностранных дел в недавно пришедшем к власти правительстве лейбористов, поручил начать проверку подозрений, что британское оружие может быть использовано для нарушения норм международного права.