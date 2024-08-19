x
19 августа 2024
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2024
|
19 августа 2024
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Британский дипломат подал в отставку из-за поставок оружия Израилю

время публикации: 19 августа 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 21:59
Британский дипломат подал в отставку из-за поставок оружия Израилю
AP Photo/Kin Cheung, File

Сотрудник британского посольства в Дублине Марк Смит уволился с дипломатической службы в знак протеста против поставок оружия Израилю. В направленном сотрудникам министерства иностранных дел письме он заявляет, что МИД Великобритании причастен к военным преступлениям.

Смит занимал в посольстве пост второго секретаря и специализировался на контртеррористической деятельности, сообщает "Аль-Арабия". Он пишет, что обратился к министру иностранных дел с призывом пересмотреть британскую политику в отношении сектора Газы.

"Каждый день приносит четкие и не оставляющие сомнений примеры военных преступлений и нарушений международного права, творимых государством Израиль. Однако МИД игнорирует вопросы, касающиеся законности поставок вооружений", – утверждает дипломат.

Добавим, что Дэвид Лэмми, занимающий пост министра иностранных дел в недавно пришедшем к власти правительстве лейбористов, поручил начать проверку подозрений, что британское оружие может быть использовано для нарушения норм международного права.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2024

16 августа ожидается прибытие в Израиль министров иностранных дел Франции и Великобритании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2024

Министры обороны и иностранных дел Великобритании посетили Израиль и Ливан
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июля 2024

Британские депутаты призвали Гибралтар отказать в обслуживании танкеру с топливом для F-16 ЦАХАЛа