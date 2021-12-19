Выборы в Гонконге, допущены только "патриоты"

В Гонконге 19 декабря проходят выборы в Законодательный совет – первые после вступления в силу нового законодательства, фактически ликвидировавшего автономию бывшей британской колонии, ставшей специальным административным районом КНР.

Официальный Пекин сделал все, чтобы не допустить к выборам остатки демократической оппозиции. К регистрации в качестве кандидатов допускались только утвержденные властями элементы – согласно принципу "Гонконгом управляют патриоты". Голосование также проходит в условиях действия закона о национальной безопасности, ограничивающего гражданские свободы.

В такой обстановке главная задача властей – обеспечить явку, чтобы создать ощущение всенародной поддержки. Избирательные участки открыты с 8:30 до 22:30, транспорт весь день работает бесплатно. Власти рассылают телефонные сообщения, призывающие голосовать. Призывы отказаться от участия в выборах объявлены преступлением.

Добавим, что напрямую будут избираться всего 20 из 90 депутатов. 30 человек будут избраны по ведомственному признаку, еще 40 назначит коллегия выборщиков. Как ожидается, результаты станут известными уже 20 декабря, а первое заседание совет проведет в середине января.