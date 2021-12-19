В Пенджабе сикхи линчевали мужчину, осквернившего их главную святыню

В индийском штате Пенджаб был убит мужчина, которого заподозрили в попытке осквернить главную святыню сикхов – святилище Хармандир-Сахиб, известный также как Золотой храм.

Мужчина пробрался в здание и во время чтения священных книг попытался вытащить из ножен хранящийся в храме заповедный меч. Прихожане начали его избивать, охрана смогла было вывести его наружу, но ей не удалось защитить задержанного от ярости сикхов.

В Пенджабе утверждают, что убитый – индуист из штата Уттар-Прадеш, однако что стало основанием для этой информации, неясно, поскольку личность его еще не установлена. Полиция сообщила, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Золотой храм неоднократно становился ареной религиозного конфликта. Так, в 1984 году индийская армия взяла храм, где засели сикхские боевики, штурмом. Погибли 492 мирных жителя. В качестве возмездия сикхи убили премьер-министра Индии Индиру Ганди.