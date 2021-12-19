Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире19 декабря 2021 г., 07:46

Тайфун на Филиппинах, более 70 погибших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Тайфун на Филиппинах, более 70 погибших

Не менее 75 человек стали жертвами тайфуна "Раи", обрушившегося на страну несколько дней назад.

Еще десятки человек считаются пропавшими без вести.

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря, став самым мощным тайфуном 2021 года. Ураган сопровождается проливными тропическими дождями.

18 декабря тайфун продолжил свой путь в направлении Вьетнама.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 16 декабря 2021
По Филиппинам ударил тайфун "Раи", скорость ветра превысила 150 км/ч

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:46 Тайфун на Филиппинах, более 70 погибших
22:21 Премьер-министр Нидерландов объявил о введении частичного локдауна
16:29 Судья Басманного суда Москвы, санкционировавшая ряд громких арестов, умерла от COVID-19
15:51 Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии
12:38 В убийстве Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Британии, признан виновным его пасынок
10:35 Старейшая жительница Китая скончалась в возрасте 135 лет
08:37 В консульстве Израиля в Нью-Йорке объявлен карантин
07:39 На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге сгорел корвет "Проворный"
20:55 Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"
20:05 Суд в Италии постановил назначить "нейтрального опекуна" для шестилетнего Эйтана Бирана
Загрузка...