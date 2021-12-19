Тайфун на Филиппинах, более 70 погибших

Не менее 75 человек стали жертвами тайфуна "Раи", обрушившегося на страну несколько дней назад.

Еще десятки человек считаются пропавшими без вести.

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря, став самым мощным тайфуном 2021 года. Ураган сопровождается проливными тропическими дождями.

18 декабря тайфун продолжил свой путь в направлении Вьетнама.