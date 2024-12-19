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Мир

Путин: "Главным бенефициаром событий в Сирии стал Израиль"

Сирия
Владимир Путин
время публикации: 19 декабря 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 14:40
Путин: "Главным бенефициаром событий в Сирии стал Израиль"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Президент России Владимир Путин, выступая 19 декабря на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, уделил значительное внимание событиям в Сирии, где был свергнут дружественный России режим Башара Асада.

Главным бенефициаром событий, происходящих в Сирии, на мой взгляд, является Израиль. Можно как угодно относится к тому, что делает Израиль, но Россия осуждает захват любых сирийских территорий", – сказал политик.

Коснулся Путин и ситуации в Газе: "Я не знаю, какие цели окончательные преследует Израиль в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это делали практически на всех уровнях – начиная и с общественного, и в Совете Безопасности ООН"

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