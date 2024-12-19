Железнодорожная авария в Мурманской области, есть погибшие

Следственный комитет России сообщил, что в ходе расследования дела о столкновении двух поездов в Мурманской области задержаны в качестве подозреваемых машинист и помощник машиниста грузового поезда.

"Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей", – говорится в заявлении, распространенном Западным межрегиональным управлением на транспорте СК РФ.

Как передает "Интерфакс", 18 декабря на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом "Мурманск – Санкт-Петербург". В результате произошел сход и повреждение четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.

Два пассажира скончались, около 30 получили травмы. 14 из них госпитализированы, состояние четырех человек оценивается как критическое. Среди возможных причин аварии – человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.