Арест Игоря Коломойского продлен до 9 февраля

"Следственный судья Печорского районного суда продлил срок пребывания Коломойского под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката", – сообщил Сергей Лещенко, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Игорь Коломойский находится в Украине под стражей с сентября 2023 года. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, выводе за границу около 12,5 миллиардов долларов в период с 2013 по 2020 годы, в незаконном завладении 233 миллионов долларов "Приватбанка", служебном подлоге, незаконных действиях по банковским документам, в организации заказного убийства в 2003 году.

Напомним, что в марте представляющий интересы Коломойского известный израильский юрист, бывший юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявлял, что его подзащитного следует немедленно освободить. Но на том этапе речь шла о подозрениях в совершении исключительно экономических преступлений.