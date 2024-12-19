x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 13:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 13:25
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Арест Игоря Коломойского продлен до 9 февраля

время публикации: 19 декабря 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 12:03
Арест Игоря Коломойского продлен до 9 февраля
AP Photo/Efrem Lukatsky

"Следственный судья Печорского районного суда продлил срок пребывания Коломойского под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката", – сообщил Сергей Лещенко, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Игорь Коломойский находится в Украине под стражей с сентября 2023 года. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, выводе за границу около 12,5 миллиардов долларов в период с 2013 по 2020 годы, в незаконном завладении 233 миллионов долларов "Приватбанка", служебном подлоге, незаконных действиях по банковским документам, в организации заказного убийства в 2003 году.

Напомним, что в марте представляющий интересы Коломойского известный израильский юрист, бывший юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявлял, что его подзащитного следует немедленно освободить. Но на том этапе речь шла о подозрениях в совершении исключительно экономических преступлений.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 сентября 2024

Правительство Кипра лишило гражданства Игоря Коломойского
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 августа 2024

Расследование в отношении Коломойского завершено, его будут судить
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2024

Коломойскому сообщили еще об одном подозрении – в организации заказного убийства
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 марта 2024

Авихай Мандельблит опубликовал статью "Почему Игоря Коломойского следует немедленно освободить"