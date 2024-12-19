Генштаб ВСУ: сбиты 45 из 85 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 85 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 85 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО перехватили 45 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 40 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ракеты, судя по всему, перехватить не удалось.

В результате ракетного обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, а также муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 19 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 85 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над территорией Краснодарского края.