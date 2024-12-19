x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 11:46
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 45 из 85 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 85 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 19 декабря 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 10:40
Генштаб ВСУ: сбиты 45 из 85 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 85 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 85 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО перехватили 45 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 40 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ракеты, судя по всему, перехватить не удалось.

В результате ракетного обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, а также муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 19 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 85 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над территорией Краснодарского края.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 декабря 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1030-й день войны