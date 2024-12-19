Челюсть мастодонта была обнаружена жителем штата Нью-Йорк под газоном на своем участке

На этой неделе власти Нью-Йорка сообщили, что на заднем дворе одного из домов под газоном была обнаружена целая челюсть мастодонта. Это первая подобная находка в штате за последние десять лет.

Мужчина обнаружил на своем участке зубы мастодонта. После недолгого осмотра он понял, что это что-то необычное и вызвал экспертов. Раскопки возглавили сотрудники музея штата Нью-Йорка и колледжа SUNY Orange, в ходе которых была обнаружена хорошо сохранившаяся челюсть мастодонта – древнего предка современных слонов. Также были найдены фрагмент ребра и часть кости пальца ноги.

Как сообщили официальные лица, окаменелости будут подвергнуты радиоуглеродному датированию и анализу, чтобы выяснить, когда именно это млекопитающее обитало в данной местности, что входило в его рацион и в какой среде оно жило. Также было отмечено, что это открытие будет представлено в рамках общественных программ, начиная с 2025 года.

"Мы также надеемся дополнительно исследовать прилегающую территорию, чтобы увидеть, сохранились ли какие-либо дополнительные кости", – рассказал CNN доктор Кори Харрис, заведующий кафедрой поведенческих наук SUNY Orange.

К настоящему времени на территории штата Нью-Йорк найдено около 150 окаменелостей мастодонтов, примерно треть из которых находили в округе Ориндж.