Первый год президентства Байдена: промежуточные итоги

20 января 2021 года в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. 78-летний ветеран американской политики стал самым пожилым новоизбранным президентом в истории.

В своей инаугурационной речи президент обозначил стоящие перед новой администрацией задачи: справиться с эпидемией коронавируса и вернуть американскому народу ощущение единства, подорванное за четыре года правления Дональда Трампа. Всего за две недели до выступления сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США.

Казалось, что у нового президента есть все необходимое для достижения этих целей. Нехватку харизмы он возмещал доскональным пониманием, как работает американская государственная машина и умением находить взаимопонимание со своими оппонентами из Республиканской партии.

Говорят, что у каждой администрации есть полтора года на достижение обозначенных ею целей – затем начинается предвыборная кампания так называемых "промежуточных" выборов в Конгресс. Две трети этого срока прошли, но достигнуто не так уж много. О разочаровании свидетельствует и рейтинг президента: с 56% год назад он сократился до 42%. При этом 52% американцев считают, что Байден не справляется со своими обязанностями.

Год назад, на момент начала массовой вакцинации, в США было 400 тысяч умерших от коронавируса, 24 миллиона заразившихся. Сейчас 63% населения Штатов полностью вакцинированы, но в стране уже 877 тысяч умерших от COVID-19, 69 миллионов заразившихся коронавирусом. Властям так и не удалось добиться соблюдения карантинных норм и остановить эпидемию.

Экономика США начинает преодолевать последствия пандемии. За год создано 6,4 миллиона новых рабочих мест, администрация заручилась поддержкой республиканцев, чтобы утвердить в Конгрессе финансирование крупных инфраструктурных проектов. В то же время инфляция возросла до 7%, чего не было десятки лет.

Самое значительное событие первого года президентства Байдена произошло на внешнеполитической арене. Крах прозападного правительства Афганистана напомнил американцам, да и всему миру, о бегстве из Сайгона после поражения во Вьетнамской войне. Он заставил усомниться в роли США как глобальной державы.

Ответ на этот вопрос должны дать переговоры о возвращении к Венским соглашениям с Ираном и усилия США по преодолению российско-украинского кризиса. Администрация Байдена декларирует готовность к компромиссу, но, судя по всему, не готова уступать своих принципиальных позиций.

То, что Байден будет политиком непубличным, было ясно изначально. За харизму в администрации отвечала вице-президент Камала Харис – первая темнокожая и первая женщина на этом посту. Однако она совершила несколько крупных ошибок, в том числе – фактически поддержав антиизраильское выступление студентки во время посещения университета.

До начала президентской кампании 2024 года остается немногим более двух лет. Байден заявляет, что он рассматривает возможность баллотироваться на второй срок - если позволит здоровье. К этому времени ему будет 82 года.