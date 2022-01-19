В возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый старый мужчина в мире, скончался в Леоне. На момент смерти Гарсии было 112 лет и 341 день.

Гарсия попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней.

Он родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Из-за маленького роста (150 сантиметров) его не призвали в армию.

У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.