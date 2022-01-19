Брейвик, подавший на УДО, встретил судей нацистским приветствием

Суд Норвегии начал рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении ультраправого экстремиста Андерса Брейвика, который в 2011 году убил 77 человек и был приговорен к 21 году тюремного заключения, что является в Норвегии максимальным приговором.

Войдя в зал заседаний, Брейвик вскинул правую руку в нацистском приветствии. После этого он достал лист с призывом "прекратить геноцид белой нации". От суда он потребовал, чтобы к нему обращались как к кандидаты в депутаты.

Следует отметить, что слушания проходят в спортзале тюрьмы, где отбывает наказание преступник, и продлятся не больше недели. Прокуратура настаивает на том, чтобы оставить приговор в силе, поскольку Брейвик по-прежнему представляет опасность для общества.