Блинкен прибыл в Киев: "Решение примет Путин"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с экстренным визитом в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем американский политик направится в Берлин, где встретится с европейскими союзниками США.

"Нам известно о планах еще более увеличить российскую группировку, и это позволит президенту Путину в кратчайший срок пойти на агрессивные действия против Украины. Я очень надеюсь, что будет избран дипломатический путь, но, в конечном счете, решение примет Путин", - сказал он дипломатам посольства США в Киеве.

Накануне визита стало известно, что США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Источник в государственном департаменте сообщил, что цель ассигнований – обеспечить Украину дополнительными средствами защиты от возможной агрессии.