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NEWSru.co.il :: В мире19 января 2022 г., 16:04

Журнал Time вышел с портретом Алексея Навального на обложке

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Журнал Time вышел с портретом Алексея Навального на обложке

Журнал Time опубликовал интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся в российской исправительной колонии № 2, и вынеся его портрет на свою обложку. "Человек, которого боится Путин", - гласит подпись к портрету.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем "твиттере" опубликовала обложку журнала, написав: "Что ж, это случилось".


Интервью приурочено к годовщине ареста оппозиционера после возвращения в Россию.

В предисловии к интервью говорится, что в течение нескольких месяцев редакция обменивалась письмами с Навальным, в которых он отвечал на вопросы, делился своими мыслями о жизни в тюрьме, будущем оппозиционного движения и недавнем дипломатическом противостоянии между США и Россией.

На сайте издания интервью опубликовано на русском языке.

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