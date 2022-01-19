Журнал Time вышел с портретом Алексея Навального на обложке

Журнал Time опубликовал интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся в российской исправительной колонии № 2, и вынеся его портрет на свою обложку. "Человек, которого боится Путин", - гласит подпись к портрету.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем "твиттере" опубликовала обложку журнала, написав: "Что ж, это случилось".

Что ж, это случилось.

Алексей Навальный на обложке TIME pic.twitter.com/SqVkc4UYVS — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 19, 2022

Интервью приурочено к годовщине ареста оппозиционера после возвращения в Россию.

В предисловии к интервью говорится, что в течение нескольких месяцев редакция обменивалась письмами с Навальным, в которых он отвечал на вопросы, делился своими мыслями о жизни в тюрьме, будущем оппозиционного движения и недавнем дипломатическом противостоянии между США и Россией.

На сайте издания интервью опубликовано на русском языке.