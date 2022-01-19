Суд отказался брать Порошенко под стражу, но потребовал сдать паспорт

Суд Киева отказался удовлетворять требование прокуратуры о взятии под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене, ограничившись личными обязательствами.

Порошенко должен являться в суд, прокуратуру и следователям, а также сдать международный паспорт. Адвокат бывшего президента Илья Новиков сообщил, что будет обжаловать и это решение.

"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что сумасшедший сценарий абсолютного неадеквата Зеленского еще не закончился", - сообщил сам Порошенко.

Бывший президент подозревается в причастности к поставкам угля с территории созданных сепаратистами на востоке Украины Луганской и Донецкой "народных республик". На имущество политика наложен судебный арест.