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NEWSru.co.il :: В мире19 января 2022 г., 15:56

Суд отказался брать Порошенко под стражу, но потребовал сдать паспорт

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Суд отказался брать Порошенко под стражу, но потребовал сдать паспорт

Суд Киева отказался удовлетворять требование прокуратуры о взятии под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене, ограничившись личными обязательствами.

Порошенко должен являться в суд, прокуратуру и следователям, а также сдать международный паспорт. Адвокат бывшего президента Илья Новиков сообщил, что будет обжаловать и это решение.

"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что сумасшедший сценарий абсолютного неадеквата Зеленского еще не закончился", - сообщил сам Порошенко.


Бывший президент подозревается в причастности к поставкам угля с территории созданных сепаратистами на востоке Украины Луганской и Донецкой "народных республик". На имущество политика наложен судебный арест.

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