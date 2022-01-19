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NEWSru.co.il :: В мире19 января 2022 г., 17:03

В результате несчастного случая на горнолыжной трассе погиб 37-летний актер Гаспар Ульель

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В результате несчастного случая на горнолыжной трассе погиб 37-летний актер Гаспар Ульель

Известный французский актер, звезда "Ганнибала", Гаспар Ульель погиб в возрасте 37 лет в результате несчастного случая на горнолыжной трассе.

Сайт Le Monde написал, что трагедия произошла во вторник, 18 января, на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Он был доставлен на вертолете в клинику в Гренобле. В среду, 19 января, от агента актера стало известно, что спасти Гаспара Ульель врачи не смогли.

Радиостанция France Bleu передала, что, по данным предварительного расследования, Ульель, столкнулся с другим лыжником на пересечении двух "синих" (относительно легких) трасс. Ульель получил смертельную черепно-мозговую травму, второй горнолыжник практически не пострадал, и в госпитализации не нуждался.


Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я". В 2005 и 2017 годах его работы были удостоены национальной премии "Сезар". На стриминговой платформе Disney+ должен выйти сериал "Marvel. Лунный рыцарь", в котором Гаспар Ульель сыграл главную роль.

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