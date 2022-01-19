Балерина Анастасия Волочкова была задержана в "Шереметьево" за "мелкое хулиганство"

45-летняя балерина Анастасия Волочкова была задержана в московском аэропорту "Шереметьево", на ее составлены два административных протокола, сообщает агентство "Интерфакс". Это протокол о мелком хулиганстве и об отсутствии на ней маски.

По версии полиции, Волочкова находилась на борту "с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты". Когда же ее доставили в дежурную часть, она вела себя "неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей". Нетрезвое состояние было у нее выявлено по результатам медосвидетельствования, отметили в управлении. Собранные материалы полицейские передадут в следственные органы.

Статья о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) предусматривает вплоть до 15 суток ареста. Второй протокол составлен по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Инцидент с Анастасией Волочковой произошел 18 января. После составления протоколов она сообщила "Известиям", что ее спровоцировал бортпроводник, с которым она теперь хочет судиться. По ее версии, он начал снимать ее на камеру, когда она спустила маску с лица, чтобы пить кофе. Она утверждает, что в тот момент многие пассажиры были без масок.

"Известия" уточняют, что скандал произошел, когда Волочкова летела с Мальдивских островов рейсом SU 325 авиакомпании "Аэрофлот". По словам ее спутника, Сергея, он зафиксировал камерой своего мобильного телефона, что абсолютное большинство пассажиров были без защитных масок, но стюард по имени Иван предъявил претензии именно Анастасии Волочковой, которая приспустила маску на лице, чтобы выпить кофе. По словам Анастасии и Сергея, в полицейском участке они провели пять часов, после чего их отпустили. Балерина отметила, что намерена судиться со стюардом.