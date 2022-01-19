Известная американская актриса Иветт Мимье умерла во сне

На этой неделе в своем доме умерла известная американская актриса Иветт Мимье, запомнившаяся многим по роли Уины в фильме "Машина времени". Как сообщает сайт Deadline, она умерла во сне, в ночь на 18 января. Несколько недель назад Иветт исполнилось 80 лет.

Иветт Мимье. Краткая биография

Родилась 8 января 1942 года в Лос-Анджелесе в семье француза и мексиканки. Сниматься в кино начала с 16-летнего возраста. Участвовала в нескольких конкурсах красоты. В 1959 году подписала контракт с Metro-Goldwyn-Mayer. За 30-летнюю кинокарьеру снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Трижды была номинирована на "Золотой глобус". Наиболее известна по ролям "Машина времени" (1960), "Там, где ребята" (1960), "Четыре всадника Апокалипсиса" (1962), "Свет на площади" (1962), "Чудесный мир братьев Гримм" (1962), "Алмазная коронка бура" (1963), "Игрушки на чердаке" (1963), "Радость поутру" (1965), "Награда" (1965), "Темнота солнца" (1968), "Угонщик самолётов" (1972) и "Чёрная дыра" (1979).

На телевидении Мимье снялась в сериале ABC "Наиболее смертельные игры" (1970-71), который принес ей номинацию на "Золотой глобус". В ходе 1970-х и 1980-х она также снялась в серии сделанных для телевидения фильмов. В 1985 году она снялась в мыльной опере NBC "Берренджеры".

В телефильме "Навязчивую любовь" (1984) Мимье выступила в роли сценариста и сопродюсера.

В 90-е сыграла в фильмах "Перри Мейсон: Дело об отчаянном обмане" и "Леди Босс".

Мимье умерла естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет.