Взрыв автоцистерны в Нигерии, более 70 погибших

По меньшей мере 77 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с топливом в центральной Нигерии. Автомобиль перевернулся, и десятки людей бросились собирать вытекающее из него топливо.

Как сообщает Управление безопасности на транспорте Нигерии, большинство погибших так обгорело, что установить их личность будет невозможно. 25 выживших с ожогами различной степени доставлены в местные больницы.

Дорожно-транспортные происшествия с участием цистерн в Нигерии нередки – их причиной становятся плохие дорожные условия, неудовлетворительное состояние транспорта и лихачество. За последние полтора года цены на бензин в стране выросли в пять раз.