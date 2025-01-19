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Мир

Взрыв автоцистерны в Нигерии, более 70 погибших

время публикации: 19 января 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 09:09
Взрыв автоцистерны в Нигерии, более 70 погибших
AP Photo/Odelyn Joseph

По меньшей мере 77 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с топливом в центральной Нигерии. Автомобиль перевернулся, и десятки людей бросились собирать вытекающее из него топливо.

Как сообщает Управление безопасности на транспорте Нигерии, большинство погибших так обгорело, что установить их личность будет невозможно. 25 выживших с ожогами различной степени доставлены в местные больницы.

Дорожно-транспортные происшествия с участием цистерн в Нигерии нередки – их причиной становятся плохие дорожные условия, неудовлетворительное состояние транспорта и лихачество. За последние полтора года цены на бензин в стране выросли в пять раз.

Мир
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