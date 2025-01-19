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Мир

В Вашингтоне накануне инаугурации прошла манифестация против "трампизма"

время публикации: 19 января 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 13:34
В Вашингтоне накануне инаугурации прошла манифестация против "трампизма"
AP Photo/Mike Stewart

Тысячи человек приняли участие в состоявшемся в центре Вашингтона марше против вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Участников было значительно меньше, чем предполагали организаторы, рассчитывавшие на 50000 человек.

Коалиция неправительственных и правозащитных организаций заявила, что демонстрация направлена против "трампизма". Манифестанты выступают за защиту прав иммигрантов, доступность абортов, ограничение продажи оружия.

Низкое количество участников, возможно, связано с установившейся в столице США холодной погодой. Она заставила изменить и место проведения церемонии инаугурации – с площади перед Капитолием она перенесена внутрь здания Конгресса США, в ротонду.

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