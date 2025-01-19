Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1061-й день войны

Министерство обороны РФ 19 января представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Боровская Андреевка, Западное, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Новоегоровка, Колодези и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, два бронетранспортера М113 американского производства, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад артиллерийских боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и три пикапа.

Уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники".

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.