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Мир

Полиция Индонезии выявила международный синдикат по торговле детьми

Криминал
Индонезия
время публикации: 19 июля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 15:28
Полиция Индонезии выявила международный синдикат по торговле детьми
AP Photo/Tatan Syuflana

Полиция Индонезии выявила международный синдикат по торговле детьми, который, как полагают правоохранители, продал с 2023 года не менее 25 младенцев покупателям в Сингапуре, сообщает ВВС.

На этой неделе власти Индонезии произвели в городах Понтианак и Тангеранг 13 арестов по делу преступного синдиката, который готовился продать шестерых годовалых младенцев.

"Этих детей держали в Понтианаке, где им оформили иммиграционные документы, прежде чем отправить в Сингапур", – сообщил директор отдела уголовных расследований полиции Западной Явы Сураван.

В полиции полагают, что метод работы преступного синдиката заключался в том, чтобы выбирать родителей или будущих матерей, которые якобы не хотели воспитывать своих детей. В некоторых случаях с ними сначала устанавливали контакт через Facebook, а затем переходили на более приватные каналы общения, такие как WhatsApp.

Младенцев продавали по цене от 11 до 16 млн индонезийских рупий (от 670 до 980 долларов США).

Мир
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