В Швеции на пропалестинской акции представили "виселицу для евреев"

В субботу, 19 июля, в шведском сегменте соцсетей, в частности в группе "Умео за Палестину", появились фотографии, сделанные во время пропалестинской демонстрации в городе Умео на севере Швеции.

На снимках запечатлены виселицы, в которых болтаются две куклы в полосатых робах узников концлагерей, на груди у них – желтые звезды. Рядом с виселицами установлены палестинские флаги, а вся инсталляция снабжена надписью: "Геноцид есть геноцид". Возле нее сидит кукла в куфие с "младенцем" на руках.

Фотографии вызвали споры среди пользователей интернета, которые пытались опередить, хотели ли авторы инсталляции сравнить происходящее в Газе с Холокостом или просто призывали повесить всех евреев.

Журналистка Битта Асармо написала: "Это чистейший антисемитизм. Если бы у "Умео за Палестину" была хоть капля сострадания к жителям Газы, они бы протестовали против ХАМАСа, а не против Израиля".