Канада внесла КСИР в список террористических организаций

Правительство Канады приняло решение о внесении иранского Корпуса стражей Исламской революции в список террористических организаций. Об этом заявил министр общественной безопасности Доминик ЛеБлан.

"Это решение основано на четких и недвусмысленных свидетельствах. Канада сделает все возможное для противостояния террористическим действиям КСИР. Наше правительство позаботится, чтобы причастные к иранскому террору не чувствовали себя в неприкосновенности", – сказал он.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала всех канадских граждан, находящихся в Иране, вернуться домой в связи с риском задержания в качестве ответной меры. Тем, кто планирует поездку в Иран, она рекомендовала пересмотреть свои планы.