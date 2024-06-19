Во Франции предъявлены обвинения подросткам, подозреваемым в изнасиловании еврейской девочки

Французская прокуратура предъявила обвинения в групповом изнасиловании, антисемитских оскорблениях и угрозах убийства двум 13-летним подросткам, подозреваемым в изнасиловании 12-летней еврейской девочки в Курбевуа – предместье Парижа. Они находятся под арестом.

Против еще одного фигуранта дела, которому 12 лет, выдвинуты обвинения в антисемитских оскорблениях и угрозах убийства, но не в изнасиловании. Как пишет Le Parisien, он дал показания против своих старших товарищей и находится под домашним арестом.

Согласно материалам дела, подростки затащили еврейскую девочку в пустующий ангар, где изнасиловали, в том числе, в извращенной форме, сопровождая это антисемитскими оскорблениями и угрожая убить, если она кому-то расскажет. Они также потребовали от нее принести им 200 евро.

Французские политические деятели резко осудили чудовищное преступление на почве ненависти. Президент Эммануэль Макрон на заседании кабинета призвал к решительной борьбе против бича антисемитизма, подчеркнув, что слова ненависти ведут к страшным последствиям.

Лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен обвинила французских левых, что они используют конфликт между Израилем и ХАМАСом в своих утилитарных целях. Осудил преступление и лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Следует отметить, что число антисемитских инцидентов в первые месяцы 2024 года выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это напрямую связано с нападением ХАМАСа на Израиль, ответом на которую стала Война "железных мечей".