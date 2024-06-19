Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии, узаконившей однополые браки

Верхняя палата парламента Таиланда подавляющим большинством голосов утвердил закон, разрешающий однополые браки. В поддержку законопроекта проголосовали 130 сенаторов, всего четверо высказались против.

В марте законопроект был утвержден нижней палатой парламента. Теперь он будет передан на подпись королю Махе Вачиралонгкорну и вступит в силу через 120 дней после публикации в официальном королевском вестнике.

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, разрешившей однополые браки, и третьей подобной страной в Азии – после Тайваня и Непала. Закон обеспечивает равноправие однополых пар, в том числе, в вопросах усыновления, наследования, медицинского обслуживания.