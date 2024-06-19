Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии, узаконившей однополые браки
время публикации: 19 июня 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 11:11
Верхняя палата парламента Таиланда подавляющим большинством голосов утвердил закон, разрешающий однополые браки. В поддержку законопроекта проголосовали 130 сенаторов, всего четверо высказались против.
В марте законопроект был утвержден нижней палатой парламента. Теперь он будет передан на подпись королю Махе Вачиралонгкорну и вступит в силу через 120 дней после публикации в официальном королевском вестнике.
Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, разрешившей однополые браки, и третьей подобной страной в Азии – после Тайваня и Непала. Закон обеспечивает равноправие однополых пар, в том числе, в вопросах усыновления, наследования, медицинского обслуживания.
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