СБУ разоблачила российского агента, завербованного на сайте знакомств

Служба безопасности Украины сообщила о задержании безработного жителя Харьковской области, который подозревается в передаче российской стороне информации о дислокации подразделений и военной техники вооруженных сил Украины.

Согласно СБУ, мужчина на сайте знакомств познакомился с девушкой из России, которая стала просить его о выполнении поручений, связанных с фотографированием военных объектов. Девушка оказалась сотрудницей российских спецслужб, фото использовались для координации ударов ракет и БПЛА.

Согласно сообщению, мужчина пошел на это, поскольку изначально был сторонником России. Ему может грозить тюремное заключение сроком до восьми лет лишения свободы.