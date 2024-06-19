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СБУ разоблачила российского агента, завербованного на сайте знакомств

время публикации: 19 июня 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 16:17
СБУ разоблачила российского агента, завербованного на сайте знакомств
СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании безработного жителя Харьковской области, который подозревается в передаче российской стороне информации о дислокации подразделений и военной техники вооруженных сил Украины.

Согласно СБУ, мужчина на сайте знакомств познакомился с девушкой из России, которая стала просить его о выполнении поручений, связанных с фотографированием военных объектов. Девушка оказалась сотрудницей российских спецслужб, фото использовались для координации ударов ракет и БПЛА.

Согласно сообщению, мужчина пошел на это, поскольку изначально был сторонником России. Ему может грозить тюремное заключение сроком до восьми лет лишения свободы.

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