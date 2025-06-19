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Мир

В Баку попросили Израиль быть осторожнее в Восточном Азербайджане

Война с Ираном
Азербайджан
время публикации: 19 июня 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 22:38

Власти Азербайджана обратились к Израилю проявить осторожность при действиях израильских ВВС в районах Ирана, населенных преимущественно азербайджанским меньшинством.

Азербайджанцы составляют 16% населения Исламской республики и проживают преимущественно в ее западной части, в Восточном Азербайджане.

Кроме того, азербайджанская граница является маршрутом эвакуации иностранных граждан и дипломатических представительств странами Запада и не только. С начала войны через нее были эвакуированы более 600 человек из 17 стран мира, и еще 1200 человек из 51 страны мира ожидают разрешения на въезд в Азербайджан.

Мир
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