В Баку попросили Израиль быть осторожнее в Восточном Азербайджане

Власти Азербайджана обратились к Израилю проявить осторожность при действиях израильских ВВС в районах Ирана, населенных преимущественно азербайджанским меньшинством.

Азербайджанцы составляют 16% населения Исламской республики и проживают преимущественно в ее западной части, в Восточном Азербайджане.

Кроме того, азербайджанская граница является маршрутом эвакуации иностранных граждан и дипломатических представительств странами Запада и не только. С начала войны через нее были эвакуированы более 600 человек из 17 стран мира, и еще 1200 человек из 51 страны мира ожидают разрешения на въезд в Азербайджан.