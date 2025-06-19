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Мир

Белый дом: Трамп примет решение о присоединении к войне с Ираном в течение двух недель

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 21:16
Белый дом: Трамп примет решение о присоединении к войне с Ираном в течение двух недель
AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что президент Дональд Трамп примет решение относительно участия США в нанесении ударов по Ирану в течение ближайших двух недель.

Кэролайн Левитт повторила, что Трамп хотел бы дать шанс дипломатии перед принятием окончательного решения о дальнейших шагах США.

"Учитывая значительную вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение о том, будем мы участвовать или нет, в течение ближайших двух недель", – зачитала Кэролайн Левитт заявление президента.

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