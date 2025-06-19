Пакистан отказался принимать депортируемых из Великобритании педофилов

Пакистан отказался принимать двух лидеров "рочестерской банды грумминга" – состоявшей в основном из иммигрантов группировки, которая в течение долгих лет занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, находящихся в уязвимом состоянии.

Власти Великобритании приняли решение о депортации Кари Абдул Рауфа и Адил Хана, однако это решение невозможно выполнить, поскольку они порвали пакистанские паспорта. Власти Пакистана, пишет Express, расценили это как отказ от гражданства.

Противники правительства призывают в качестве ответной меры приостановить действие виз для пакистанских граждан. Теневой министр юстиции Роберт Дженрик выразил возмущение тем, что правительство позволяет Пакистану использовать преступников как рычаг давления.

Отметим, что подобные банды действовали и в других городах, в том числе Олдхэме, Оксфорде, Телфорде, Питерборо, Ротерхэме. От их деятельности пострадали тысячи девочек. Власти долгое время ничего не предпринимали, опасаясь, что их обвинят в ксенофобии.