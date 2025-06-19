Макрон призвал Израиль атаковать только объекты ядерной и ракетной программ Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро разработать план прекращения военных действий между Ираном и Израилем. К этим усилиям предложено привлечь и глав внешнеполитических ведомств Германии и Великобритании.

Макрон призвал Израиль воздержаться от ударов по объектам, не имеющим отношения к ядерной и ракетной программам Исламского государства. Как передает France 24, он выразил обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения Израиля и Ирана.

"Необходимо положить конец военным действиям, угрожающим региональной безопасности", – сказал президент, также потребовав от министерства иностранных дел оказать помощь гражданам Франции, которые хотели бы покинуть Иран и Израиль.