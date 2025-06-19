Песков сообщил, что Иран не просил российской помощи против Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Иран не просил у России военную помощь, но поддержка Исламской республики со стороны РФ налицо. Заявление было сделано на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Президент РФ Владимир Путин сказал, что в военном плане, во-первых, Иран не просил помощи от нас. Во-вторых, даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях... Но, в целом, наша поддержка налицо", – сказал он.

Накануне Песков сообщил, что Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем. "Президент Путин определенно обладает большим потенциалом для каких-то посреднических услуг", – отметил он.