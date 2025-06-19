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Мир

Россия вывезла часть специалистов с Бушерской АЭС в Иране: "Удар грозит новым Чернобылем"

Россия
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:10
Россия вывезла часть специалистов с Бушерской АЭС в Иране: "Удар грозит новым Чернобылем"
AP Photo/Mehr News Agency, Majid Asgaripour

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что с иранской атомной электростанции в Бушере вывезена часть работавших там российских специалистов. Он предупредил: последствия удара по АЭС будут сравнимы с чернобыльской аварией.

18 июня президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранных СМИ также коснулся ситуации в Бушере. "Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", – заявил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем. "Президент Путин определенно обладает большим потенциалом для каких-то посреднических услуг", – отметил он.

Мир
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