Россия вывезла часть специалистов с Бушерской АЭС в Иране: "Удар грозит новым Чернобылем"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что с иранской атомной электростанции в Бушере вывезена часть работавших там российских специалистов. Он предупредил: последствия удара по АЭС будут сравнимы с чернобыльской аварией.

18 июня президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранных СМИ также коснулся ситуации в Бушере. "Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", – заявил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные отношения с Израилем. "Президент Путин определенно обладает большим потенциалом для каких-то посреднических услуг", – отметил он.