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Мир

Российская угроза заставила Финляндию выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

NATO
время публикации: 19 июня 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 13:58

19 июня парламент Финляндии принял решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что позволяет вооруженным силам использовать этот вид вооружений. Ранее такое же решение приняли Польша, Литва, Эстония и Латвия.

157 депутатов проголосовали за выход из соглашения, 18 хотели, чтобы Финляндия осталась в Оттавской конвенции. 24 депутата отсутствовали на голосовании, сообщает государственное телерадиовещание Финляндии.

"Реальность в конечном итоге заключается в том, что у нас есть соседняя страна – агрессивное, империалистическое государство под названием Россия, которое само не является членом Оттавского договора и само безжалостно использует мины", – заявил президент Александр Стубб.

Напомним, что Финляндия была нейтральной с 1944 года. Однако полномасштабное вторжение в Украину подтолкнуло ее к вступлению в NATO – как и соседнюю Швецию, которая сохраняла нейтралитет более 200 лет.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Балтийские страны и Польша выходят из конвенции о запрете противопехотных мин