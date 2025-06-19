Российская угроза заставила Финляндию выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

19 июня парламент Финляндии принял решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что позволяет вооруженным силам использовать этот вид вооружений. Ранее такое же решение приняли Польша, Литва, Эстония и Латвия.

157 депутатов проголосовали за выход из соглашения, 18 хотели, чтобы Финляндия осталась в Оттавской конвенции. 24 депутата отсутствовали на голосовании, сообщает государственное телерадиовещание Финляндии.

"Реальность в конечном итоге заключается в том, что у нас есть соседняя страна – агрессивное, империалистическое государство под названием Россия, которое само не является членом Оттавского договора и само безжалостно использует мины", – заявил президент Александр Стубб.

Напомним, что Финляндия была нейтральной с 1944 года. Однако полномасштабное вторжение в Украину подтолкнуло ее к вступлению в NATO – как и соседнюю Швецию, которая сохраняла нейтралитет более 200 лет.