Власти США предупреждают еврейские общины об угрозе террора

Представители американских властей в неофициальных беседах с руководством еврейских общин в США предупредили о резком росте террористических актов на фоне израильско-иранской войны.

“Одним из способов Ирана реагировать на израильские действия являются спонсируемые им террористические ячейки по всему миру”. - цитирует 12-й канал ИТВ председателя Федерации еврейских общин Северной Америки Эрика Фингерхота, - “Мы получили предупреждение об угрозе нападения на еврейские общины”.

По словам Фингерхота, еврейские общины усиливают меры безопасности и координируют свои действия с властями.