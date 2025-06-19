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Власти США предупреждают еврейские общины об угрозе террора

время публикации: 19 июня 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 07:33
Власти США предупреждают еврейские общины об угрозе террора
AP Photo/Jae C. Hong

Представители американских властей в неофициальных беседах с руководством еврейских общин в США предупредили о резком росте террористических актов на фоне израильско-иранской войны.

“Одним из способов Ирана реагировать на израильские действия являются спонсируемые им террористические ячейки по всему миру”. - цитирует 12-й канал ИТВ председателя Федерации еврейских общин Северной Америки Эрика Фингерхота, - “Мы получили предупреждение об угрозе нападения на еврейские общины”.

По словам Фингерхота, еврейские общины усиливают меры безопасности и координируют свои действия с властями.

Мир
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