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Мир

В США арестован мужчина, рассылавший угрозы еврейским учреждениям

Расследование
США
Антисемитизм
время публикации: 19 июня 2025 г., 03:29 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 03:38
В США арестован мужчина, рассылавший угрозы еврейским учреждениям
AP Photo/Jose Luis Magana

55-летний Клифт Сеферлис из Гарретт Парка (Мэриленд) был арестован по обвинению в отправке десятков писем с угрозами еврейским учреждениям в США, сообщает американский минюст.

В своих угрозах Сеферлис упоминал войну в Газе и убийство сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

Согласно обвинительному заключению, Сеферлис отправил не менее 34 писем с марта прошлого года, некоторые из которых содержали угрозы террористических атак.

На допросах в ФБР Клифт Сеферлис признался, что отправлял письма с целью устрашения. При обыске в его доме найдены доказательства его причастности к такого рода противоправным действиям.

Мир
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