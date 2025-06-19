В США арестован мужчина, рассылавший угрозы еврейским учреждениям

55-летний Клифт Сеферлис из Гарретт Парка (Мэриленд) был арестован по обвинению в отправке десятков писем с угрозами еврейским учреждениям в США, сообщает американский минюст.

В своих угрозах Сеферлис упоминал войну в Газе и убийство сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

Согласно обвинительному заключению, Сеферлис отправил не менее 34 писем с марта прошлого года, некоторые из которых содержали угрозы террористических атак.

На допросах в ФБР Клифт Сеферлис признался, что отправлял письма с целью устрашения. При обыске в его доме найдены доказательства его причастности к такого рода противоправным действиям.