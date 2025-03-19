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Мир

Трамп пообещал Зеленскому поискать "свободные" ПВО Patriot для Украины

Дональд Трамп
США
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 19 марта 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 21:33
Трамп пообещал Зеленскому поискать "свободные" ПВО Patriot для Украины
Basel Awidat/Flash90

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа помочь с дополнительными системами ПВО Patriot.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп согласился проверить, что из систем ПВО доступно в Европе.

Пресс-служба Белого дома также отметила, что лидеры двух стран "договорились о тесном сотрудничестве между оборонными ведомствами и обмене разведывательной информацией.

Ранее в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца говорилось, что "президент Трамп и Зеленский обсудили вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Трамп сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации АЭС, используя свой опыт в области энергетики и коммунального хозяйства". Трамп также отметил, что лучшей защитой для энергетической инфраструктуры Украины стало бы владение Соединенными Штатами атомными станциями.

Мир
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