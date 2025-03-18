Зеленский поддержал предложение ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, заявил, что Украина поддерживает предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Глава государства выразил уверенность, что российская армия развернет наступление на запорожском, харьковском и сумском направлениях. По его словам, тем самым российский президент Владимир Путин хочет максимально надавить на Украину, а затем выдвинуть ультиматум с позиции силы.

"Украинские военные останутся в Курской области, пока эта операция нужна нам", – подчеркнул Зеленский. Напомним: накануне разговора с Путиным Трамп говорил о стремлении спасти украинских солдат на Курщине от окружения и неминуемой гибели.

Он подтвердил предстоящий российско-украинский обмен пленными, а также отметил, что не говорил с Трампом после его беседы с Путиным, но надеется, что тот ему позвонит.