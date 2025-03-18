x
18 марта 2025
|
последняя новость: 23:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 23:17
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский поддержал предложение ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре

Россия
Украина
Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
время публикации: 18 марта 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 22:12
Зеленский поддержал предложение ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, заявил, что Украина поддерживает предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Глава государства выразил уверенность, что российская армия развернет наступление на запорожском, харьковском и сумском направлениях. По его словам, тем самым российский президент Владимир Путин хочет максимально надавить на Украину, а затем выдвинуть ультиматум с позиции силы.

"Украинские военные останутся в Курской области, пока эта операция нужна нам", – подчеркнул Зеленский. Напомним: накануне разговора с Путиным Трамп говорил о стремлении спасти украинских солдат на Курщине от окружения и неминуемой гибели.

Он подтвердил предстоящий российско-украинский обмен пленными, а также отметил, что не говорил с Трампом после его беседы с Путиным, но надеется, что тот ему позвонит.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Беседа Трампа и Путина: Россия потребовала прекратить военную помощь Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Бундестаг снял конституционные ограничения расходов на оборону
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Балтийские страны и Польша выходят из конвенции о запрете противопехотных мин
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Трамп рассказал, что инициировал стычку с Зеленским, чтобы "заставить Украину поступить правильно"