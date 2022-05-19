Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погиб 231 ребенок

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 19 мая, 85-й день войны) жертвой военной агрессии РФ на территории Украины стал, по меньшей мере, 231 ребенок, 427 несовершеннолетних получили ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще двух погибших детях. 17 мая российские военные обстреляли город Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому были тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка. 18 мая стало известно о гибели 17-летней девушки в населенном пункте Роды Запорожской области в результате обстрелов российскими военными гражданской инфраструктуры. 16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых пятилетняя девочка, подорвались на мине, получив ранения разной степени тяжести.

adv_10 incontent_1

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

adv_11 m_ar_1

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1828 учебных заведений, 171 из них разрушены полностью.