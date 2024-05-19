Руди Джулиани получил повестку в суд на праздновании своего 80-летия

Бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, который также занимал пост советника и адвоката президента США Дональда Трампа, была вручена повестка в суд по обвинениям, связанным с попыткой отменить результаты выборов 2020 года после поражения на них Трампа.

Повестка была выдана судом Аризоны еще несколько недель назад, однако органам правосудия не удавалось ее вручить – они не знали, где находится фигурант. Однако 17 мая Джулиани отмечал в штате Флорида свое 80-летие. На торжестве повестка и была вручена.

"Мэра не смутила попытка унизить его на праздновании 80-летия. Он провел незабываемый вечер вместе с сотнями любящих его людей – из всех слоев общества. Он уверен, что будет полностью оправдан", – заявил представитель Джулиани Тэд Гудман.

По делу, согласно которому представители Трампа вступили в заговор с целью добиться отмены результатов выборов в Аризоне, в качестве обвиняемых проходят 16 человек, имена большинства из которых не названы. Примечательно, что сам Дональд Трамп, фигурирующий в деле как "бывший президент", проходит только в качестве свидетеля.