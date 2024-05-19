x
19 мая 2024
|
последняя новость: 16:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2024
|
19 мая 2024
|
последняя новость: 16:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Руди Джулиани получил повестку в суд на праздновании своего 80-летия

время публикации: 19 мая 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 15:58
Руди Джулиани получил повестку в суд на праздновании своего 80-летия
AP Photo/Seth Wenig

Бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, который также занимал пост советника и адвоката президента США Дональда Трампа, была вручена повестка в суд по обвинениям, связанным с попыткой отменить результаты выборов 2020 года после поражения на них Трампа.

Повестка была выдана судом Аризоны еще несколько недель назад, однако органам правосудия не удавалось ее вручить – они не знали, где находится фигурант. Однако 17 мая Джулиани отмечал в штате Флорида свое 80-летие. На торжестве повестка и была вручена.

"Мэра не смутила попытка унизить его на праздновании 80-летия. Он провел незабываемый вечер вместе с сотнями любящих его людей – из всех слоев общества. Он уверен, что будет полностью оправдан", – заявил представитель Джулиани Тэд Гудман.

По делу, согласно которому представители Трампа вступили в заговор с целью добиться отмены результатов выборов в Аризоне, в качестве обвиняемых проходят 16 человек, имена большинства из которых не названы. Примечательно, что сам Дональд Трамп, фигурирующий в деле как "бывший президент", проходит только в качестве свидетеля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 апреля 2021

В квартире экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани прошел обыск