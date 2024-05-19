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Армия РФ продолжает обстреливать Харьковскую область, множество убитых и раненых

время публикации: 19 мая 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 15:18
Армия РФ продолжает обстреливать Харьковскую область, множество убитых и раненых
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В воскресенье, 19 мая, в результате обстрелов российскими военными населенных пунктов в Харьковской области Украины погибли не менее десяти человек, десятки получили ранения.

Глава Малоданиловской общины Александр Гололобов сообщил, что в результате ракетного удара по месту летнего отдыха погибли не менее пяти человек, 16 получили ранения (восемь из них в тяжелом состоянии).

Сообщается, что в результате обстрела сел Новоосиновое и Ковшаровка Купянского района Харьковской области, погибли трое мужчин и две женщины (все гражданские местные жители), еще девять человек получили ранения. По предварительным данным, обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган".

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