Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1181-й день войны

Минобороны РФ 19 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бологовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Кракен", а также склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Марково, Ступочки, Предтечино, Миньковка, Григоровка, Дылеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты "Bradley", два бронетранспортера М113 и бронемашина "MaxxPro". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новополь, Запорожье, Александроград, Ялта, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57718 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23399 танков и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25028 орудий полевой артиллерии и минометов, 35668 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).