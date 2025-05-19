x
19 мая 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 12:59
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 76 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 35 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 19 мая 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 12:10
Генштаб ВСУ: перехвачены 76 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 35 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 76 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов, запущенных российскими военными.

В результате российских атак причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 19 мая над территорией Российской Федерации были перехвачены 35 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Брянской областей, а также Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1181-й день войны